Mass Effect oslavil den N7 spolupracemi s No Man's Sky, Destiny 2 a Dragon Age

BioWare minulý týden vypustilo do světa pokračování své fantasy RPG série v podobě Dragon Age: The Veilguard, 7. listopad ale každoročně věnuje své sci-fi sérii Mass Effect. Ačkoliv v tiskové zprávě zmiňuje, že chce letos nechat vyniknout zejména svou čerstvě vydanou hru, přihazuje vedle oznámení televizního seriálu alespoň několik drobnějších spoluprací s jinými tituly.

První z nich najdete právě ve zmíněném novém dílu Dragon Age, který spolu s ní obdržel také první patch s drobnějšími opravami - jmenovitě třeba pro majitele grafických karet Nvidia řady 40xx, kteří se nemohli dostat k nastavení DLSS. Den N7 nicméně slaví právě dvěma novými sadami zbroje inspirovaných barevnou paletou a dalšími vizuálními prvky Mass Effectu. Naleznete je v nové truhle v domovském hubu Lighthouse, poblíž obchodu, který si před majákem postavil Caretaker.

Happy #N7Day! Make sure you download the latest patch for #DragonAge: The Veilguard - there's a gift waiting for you



Instructions:

- After patching, you’ll find a chest next to the Workshop

- Chest appears after completing the Harding Mission “The Singing Blade”

- If “The… pic.twitter.com/hREYbTdnqi