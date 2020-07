Masivní update rozšiřuje Torchlight III o endgame

23. 7. 2020 15:00 | autor: Adam Homola

Torchlight III nevkročil mezi hráče pravou nohou. Regulérní vydání plné hry mají sice tvůrci ze studia Echtra teprve před sebou, ale v programu předběžného přístupu se druhému pokračování populární diablovky zrovna nedaří. Torchlight III přitom nebyl na začátku early accessu vyloženě špatný, jen nebyl prostě ani moc dobrý. To se teď pomalu mění, především za pomoci aktuálního obřího updatu.

Nejnovější update je tak obrovský, že tvůrci ani nebyli schopní nacpat všechny detaily, změny a novinky do jedné zprávy, a tak jsou z toho hned dva velké příspěvky na Steamu. Skoro by se dalo říct, že nezůstal kámen na kameni, ale jednou z největších novinek je bezpochyby přidání endgame obsahu s názvem Fazeer’s Dun’Djinn Challenge. Ten se vám odemkne po zabití posledního bosse třetího aktu a měl by nabídnout spoustu možností, jak ve hře trávit čas i po dohrání.

Stejně jako celý žánr hack and slash RPGček, i Torchlight III stojí na znovuhratelnosti a Fazeer’s Dun’Djinn Challenge tomu výrazně napomáhá. Vedle nového endgame obsahu ale tvůrci sáhli prakticky na všechny klíčové části hry a vylepšili, co se dalo: pevnosti, monstra, třídy i schopnosti a došlo i na opravy a úpravy předmětů.

Úpravám se nevyhnuly ani Relics, byť na ty se pořádně dostane až v dalším velkém updatu. Ten stávající ještě opravuje úkoly a řeší ohromné množství technických problémů, od lagu a různých chybek v prostředí přes nezobrazování bossů až po uživatelské rozhraní v rozlišení 4K.

Nově byste už také neměli mít žádné problémy s přihlašováním do hry a vůbec by to mělo celé začít fungovat tak, jak byste od podobné hry očekávali. I přes aktuální update zůstává hra ale pořád ještě v programu předběžného přístupu a čeká ji další várka velkých aktualizací.

Torchlight III se i navzdory svému nepříliš povedenému startu a velké žánrové konkurenci docela hraje. Podle Steamcharts má hra za poslední měsíc průměrně 647 hráčů, což je jen o trochu méně než nesmrtelný Torchlight II (867 hráčů).

Do Path of Exile mají všechny Torchlighty dohromady pořád velice daleko (skvělých 42 000 hráčů), ale pro začátek to není marné, a pokud se budou tvůrci o hru takhle hezky starat i v následujících letech, mohlo by se z utrápené trojky časem vyloupnout něco opravdu zajímavého.

zdroj: Torchlight