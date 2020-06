Vyšel Torchlight III a vypadá to na pořádný průšvih

16. 6. 2020 11:13 | autor: Patrik Hajda

Jakékoliv těšení je rázem pryč. Torchlight III se o víkendu vydal do předběžného přístupu na Steamu a z uživatelských recenzí je nanejvýš patrné, že vymodlené pokračování výborné diablovky není hodné vaší pozornosti. Bohužel.

Většina negativních recenzí, a že většina recenzí je skutečně negativních, si stěžuje na problémy se servery, které by k dnešnímu dni už měly být vyřešené, i když dnes večer proběhne jejich další údržba. Vzhledem k tomu, že hra momentálně nenabízí singleplayer, je rozhořčení nad neustálým padání připojení na místě.

Do dvou ze tří aktů vás hra v pustí v jedné ze čtyř tříd, nechá vás zakusit desítky questů, mnoho zbraní a soubojů s bossy. Vždy ale musíte vyrazit se třemi jinými hráči, přičemž město, do kterého se budete vracet nebo do něj vysílat své mazlíčky s lootem, je sdílené s až 40 hráči.

Oprava technických problémů by měla být otázkou dní. Co je ale dalším častým mínusem, který se hned tak nevyřeší, je plochost celé hry – jejího světa, jejích hrdinů, lootu i skillů. Hráči si stěžují, že ani vylevelovaný hrdina nepůsobí nijak zvlášť jinak než na začátku a něco jako různé buildy tu zjevně neexistuje.

Poměrně často také zaznívá názor, že Torchlight III svým pojetím i svým rozhraním vypadá spíš jako mobilní hra. Všechny tyto problémy mají kořeny v Torchlight Frontiers, jak se hra původně jmenovala. Mělo totiž jít o free-to-play titul, a i když se tvůrci rozhodli vyhovět nářkům a udělat z něj plnohodnotnou hru, spousta F2P systémů zřejmě zůstala a výsledný mišmaš přinejmenším neoslní.

Samozřejmě je potřeba brát v potaz, že hra je momentálně v předběžném přístupu, který částečně slouží právě k vychytání much, kterých ale není málo. Teď už záleží jen na tvůrcích, zda budou komunitě naslouchat, nebo si dál pojedou to své a nám zůstanou leda tak oči pro pláč. Mimochodem, vývojáři si za hru odvážně účtují 30 eur a cena plné hry ještě povyroste.