Masakr mrtvol nekončí, Dead Island 2 odhaluje dvě rozšíření a další plány

Úspěch ohnilé řežbě Dead Island 2 upřímně prorokoval málokdo, čemuž se nelze moc divit. Zvlášť s přihlédnutím k tomu, jak předlouhým a bolestivým vývojem, během nějž si tvůrčí týmy i vydavatelé titul přehazovali jak horký brambor, hra prošla. Vzdor všem logickým předpokladům ale nakonec dorazil zábavný masakr, který Šárka oznámkovala osmičkou.

Překvapilo to ostatně i vedení samotné vydavatelské společnosti – hra hned za první víkend udala přes milion kopií, což si pak ve skupině Embracer obratem pochvalovali a přiznali, že jsou taková čísla vyšší, než čekali. To samé pak mezi řečí zmínil i šéf Embraceru Lars Wingefors (taky pořád slyšíte Vilgefortz?), když před několika dny hlásil, jak se bude zavírat a propouštět.

Železo se kuje, dokud je žhavé, a při bodání katany do olezlých hlav je potřeba udržovat náležitý módní styl. K tomu poslouží již nyní dostupné kosmetické balíky – placená kolekce Catwalk obsahující šest sad skinů a bezplatná série skinů Til Dawn, která se sama odemkne po splnění mise „Call the Cavalry“. Třetí kolekce skinů s názvem From Dusk se pak bude rozdávat v průběhu roku ve spolupráci s Amazon Prime Gaming.

Chystají se ale i větší sousta – konkrétně dvě příběhová DLC. To první, Haus, si klade otázku, jak by se asi na zombie apokalypsu připravoval takový miliardářský vůdce šílené sekty. Podíváte se do dekadencí a úpadkem ozdobeného sídla uctívajícího smrt i technologie. Haus by měl vyjít ještě letos v zimě. Někdy na jaře příštího roku pak dorazí ještě SOLA Festival, druhé DLC, které místní hrdiny pošle na silně zombifikovanou technopárty.

zdroj: Foto: Dambuster Studios

Komu by to ještě pořád nestačilo, může se navíc upsat k odběru oběžníku a účastnit se bohulibé, u srdce hřející komunitní akce: Usekat v Dead Island 2 přesně tisíc končetin a získat pro svého mordýře speciální obušek. Sledováním spolupracujících streamerů na Twitchi si pak až do 9. července můžete ještě vysloužit unikátní mačetu.