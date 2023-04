Dead Island 2 za první víkend prodal přes milion kopií

Na Dead Island 2 se čekalo mnoho let a mnozí už během nich titul nadobro odepsali. Ale minulý pátek nakonec skutečně vyšel a studio Dambuster pod taktovkou vydavatelství Deep Silver nakonec přineslo zábavnou zombie řež, která má rozhodně daleko do těch nejčernějších predikcí. I díky tomu má titul za sebou docela úspěšný první víkend, během kterého se povedlo prodat více než 1 milion kusů.

Zároveň společnosti uveřejnily první statistiky. Z nich například vyčteme, že hráči a hráčky zatím společně nahráli 11 milionů hodin a zlikvidovali 1,1 miliardu nemrtvých (přepůleno z nich bylo 45 milionů). Nicméně i ti si občas pochutnali na lidském mase, počet hráčských úmrtí se zatím pohybuje kolem 28 milionů, což je víc než dvojnásobek populace LA, kde se titul odehrává. A samozřejmě vzduchem ve velkém létají i údy, kterých hráči odsekali už 756 miliónů.

HELL-A welcomed over a million Slayers during its launch weekend.

That's mind-blowing. Thank you! #DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/zcowIPTM3C