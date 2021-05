Majitelé PlayStationu brzo obdrží další bezplatné bonusy

14. 5. 2021 11:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Iniciativa Play at Home je sympatickým způsobem, jakým se platforma PlayStation snaží hráčům aspoň trochu osladit současnou situaci, kdy je lepší zůstávat doma a příliš se nedružit. Letos už jste díky ní mohli získat třeba perfektního Ratcheta & Clanka, který se navíc dočkal updatu pro současnou generaci PlayStationu, ale také celou řadu dalších her na PS4 a PSVR.

Připomeňme, že si ještě pořád zcela zdarma můžete stáhnout kompletní edici Horizon Zero Dawn, a to bez ohledu na to, jestli si předplácíte PlayStation Plus, nebo ne. Nabídka končí zítra v pět ráno našeho času, tak si pospěšte.

Play at Home ještě neřeklo poslední slovo a v nejbližších dnech nabídne další bezplatný obsah, a to navzdory tomu, že se i u nás otevírají zahrádky a epidemiologická opatření se uvolňují. Stejně bude ale celý příští týden pršet, takže vám třeba některé z následujících bonusů přijdou vhod.

Tentokrát nejde přímo o celé hry, ale spíše různé doplňkové nabídky. Od ranních hodin 18. května můžete využít speciální bonusové balíčky do Rocket League, Destruction AllStars, Brawlhally, nových ročníků MLB The Show a NBA 2K nebo třeba do World of Tanks. Celou nabídku her a bonusů najdete pod tímto odkazem.

Milovníci Call of Duty: Warzone se mohou těšit na 20. května. Právě tehdy budou odměněni příznivci populárního battle royale a na své konto si připíšou pětici šedesátiminutových Double XP tokenů na urychlení progresu ve třetí sezóně battle passu.