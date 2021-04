Vynikající Horizon Zero Dawn je teď na PlayStationu zdarma

20. 4. 2021 13:53 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony v rámci iniciativy Play at Home (Hrajte doma) uvolnilo zdarma další skvělou hru – bývalou exkluzivitu Horizon Zero Dawn si v její kompletní edici můžou vyzvednout všichni majitelé PlayStationu 4 a PlayStationu 5, a to do soboty 15. května do pěti hodin ráno.

Mimo základní hry s Aloy a roboty dostanete také polární rozšíření Frozen Wilds a digitální artbook. Nabídky můžete využít, i pokud nepatříte k předplatitelům PlayStation Plus, v knihovně vám hra samozřejmě zůstane, i pokud si ji okamžitě nestáhnete.

Horizon Zero Dawn patřilo k nejoblíbenějším exkluzivitám pro PlayStation 4, než se loni po třech letech vydalo i na PC, takže existuje poměrně vysoká šance, že už tuhle akční adventuru o lovkyni ve světě obývaném robodinosaury dávno máte, ale jestli ne, určitě po ní sáhněte. Ještě letos na podzim by se Horizon měl dočkat pokračování Forbidden West pro PS4 a PS5.

Mimo Horizonu Sony v rámci programu Play at Home stále ještě nabízí devět dalších her zdarma pro konzole a PSVR, které si do knihovny můžete přidat do pátku 23. dubna opět do páté hodiny ranní.