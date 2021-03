Magic: The Gathering dostane rozšíření ze světa Pána prstenů a Warhammeru

2. 3. 2021 13:30 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Karetní hra Magic: The Gathering si za desítky let veleúspěšné existence udělala jméno nejen chytrými mechanismy, které by způsobily bolehlav i Garrymu Kasparovovi, ale také příběhovým pozadím. O světech nastíněných v popisu a obrázcích kartiček byly napsány stovky příběhů a publikovány (pravda, ne zrovna uznávané) knihy.

Autoři z Wizards of the Coast, respektive jejich šéfové z firmy Hasbro, ovšem začínají pokukovat za hranice svého vlastního fantasy univerza plného čarodějů, kteří umí cestovat mezi sférami. V minulosti už vyzkoušeli alternativní obrázky ze světa Godzilly a do budoucna chystají něco ještě odvážnějšího – celé nové edice založené na příbězích úplně jiných značek.

Pod hlavičkou Universes Beyond by měly vyjít karty se skutečně kultovní tematikou. Momentálně se s jistotou hovoří o Warhammeru 40,000 a Pánovi prstenů, ale do budoucna může přijít kolaborace s dalšími značkami. Ostatně, ještě letos má vyjít edice založená na světě Dungeons & Dragons, která ovšem nespadá pod Universes Beyond, nejspíš proto, že jde o značku, kterou spravují sami Wizardi.

Oba momentálně oznámené crossovery, kterých si všiml Polygon během hovoru s investory společnosti Hasbro a následně byly potvrzeny v oficiálním blogpostu, už předem působí jako trefa do černého. Warhammer 40,000 autorům umožní zamířit mimo komfortní zónu, do světa, kde třeba oblíbená schopnost létání zas tolik neznamená, protože s sebou každý druhý vojáček nosí bouchačku. Také bych očekával velkou roli vozidel a řadu úplně nových mechanik, které budou reflektovat přesun z čistokrevného fantasy do říše sci-fi.

Pán prstenů s sebou nese trošku jiný typ výzvy. Sice se zasazením extrémně podobá klasickým Magicům (jak by taky ne, když Tolkien vlastnoručně vytvaroval moderní fantasy), ale jeho postavy a příběhy jsou natolik milované, že každý přešlap, ať už se bavíme o pravidlech, nebo omáčce okolo, bude o to viditelnější. Jen si představte ten povyk, až bude mít hospodský Máselník větší útok než Gandalf…

Mimochodem, už teď je jasné, že edice z Warhammeru 40,000 bude prodávaná ve formě balíčků Commander, tedy speciální varianty Magicu, kde vaší armádě velí jedna mocná legendární postava. O specifikách edice ze Středozemě zatím nepadlo ani slovo.