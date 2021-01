Magic: The Gathering Arena konečně vyšla na mobilech

29. 1. 2021 16:20 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Magic: The Gathering Arena, vynikající digitální verze proslulých papírových kartiček, konečně činí krok do přenosné budoucnosti a vychází na mobilech. Sice zatím jen v early accessu, což znamená, že podporovaných zařízení není moc a hra je drobně osekaná, co se týče funkcí, ale i tak se jedná o dobré zprávy.

O dobré zprávy, které bývaly měly přijít mnohem dřív. Digitální karetky jsou na mobilní hraní jako stvořené, což si už dávno uvědomil Hearthstone nebo The Elder Scrolls: Legends, a i když je Magic jako takový výrazně složitější než zmínění konkurenti, stejně je bláznovství nadšeným zákazníkům upírat možnost hrát (a nakupovat skiny) i na záchodě nebo v tramvaji.

Inu, teď už se do přesně těchto aktivit můžete pustit, pokud tedy vlastníte telefon s Androidem, který disponuje alespoň 4 GB RAM. Vývojáři slibují, že postupně do mobilní verze vpustí i majitele iPhonů (ti si prozatím musí vystačit s Clubhousem) a také lidi se slabšími telefony, které se vejdou do minimálních hardwarových požadavků, ale ne do těch doporučených, které jsou na řadě teď.

Celkový seznam podporovaných nařízení, plus odpovědi na konkrétnější otázky, naleznete v oficiálním FAQ. Jestli patříte ke šťastlivcům se správným mobilem, můžete okamžitě zamířit na Play Store a stahovat.

Není to jediná velká novinka ve světě Magic: The Gathering, protože v Areně vyšla nová edice Kaldheim. Ta je založená na mytologii staré Skandinávie, takže se připravte na trolly, obry, naštvané vikinské berserkry, trpaslíky – a dokonce i jednoho upírského draka. Všechny karty si můžete prohlédnout v galerii na oficiálních stránkách.

Já už jsem se do Kaldheimu pustil a brzo vám z něj přinesu konkrétnější dojmy. Naopak vám asi nikdy nebudu schopný sdělit, jaké to je, jedním šmahem obdržet půl milionu dolarů, což je rekordní částka, za kterou se ve středu prodal nebývale zachovalý Black Lotus, nejdražší karta v historii Magiců.

Tenhle Lotus byl ještě vzácnější než jiné Lotusy, a to nejenom kvůli už zmíněnému dokonalému stavu (naprosto bez odřenin, škrábanců a ohybů), ale i kvůli tomu, že je podepsán Christopherem Rushem, mužem, který namaloval jeho obrázek. Dávní hráči první edice, radši ještě jednou pořádně prohledejte krabice na půdě a ujistěte se, že jste náhodou nevyhráli v loterii…