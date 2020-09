Reklama v turnaji Magic: The Gathering diváky lákala na sex

16. 9. 2020 13:05 | Téma | autor: Václav Pecháček

Pandemie koronaviru má někdy skutečně nepředvídatelné následky – v nedávném případě například ten, že na diváky pokojně sledující napínavou karetní bitvu mezi dvěma profesionály vyskočila reklama na sex zdarma.

Profesionální hráči karetní hry Magic: The Gathering Theo Moutier a Seth Manfield se přetahovali o vítězství a doufali, že právě jim se podaří zvítězit v prestižním turnaji Mythic Invitational, když tu náhle se na obrazovce objevila nečekaná nabídka. „Ahoj, hledám sex s neznámým člověkem,“ oznámila světu jistě zcela reálná slečna vystupující pod přezdívkou „Dívky z Clarksville“.

Výsledkem je samozřejmě ostuda jako hrom nejen pro Setha, který celému světu demonstroval, že se mu do počítače dostal malware, ale i pro samotné organizátory z Wizards of the Coast. Když se snažíte zvýšit prestiž esportu ve světě a cena pro vítěze přesahuje 5 milionů korun, podvodné nabídky pro dospělé ve svém vysílání vážně vidět nechcete.

Ptáte se, jakou má tahle kauza souvislost s pandemií? Inu, kdyby byl svět v pořádku, Mythic Invitational by probíhal fyzicky, na nějakém pěkném stadionu, s profesionály přítomnými v té samé místnosti. Jenže současná krize způsobila, že byla celá soutěž přesunuta do online prostředí, konkrétně do Magic: The Gathering Arena.

To by ještě tak nevadilo, kdyby v Areně fungoval divácký mód, jenže protože nic takového neexistuje, organizátoři museli skutečně nahrubo streamovat obraz přímo z počítačů jednotlivých soutěžících. A to si pak koledují o průšvih, protože na desítkách osobních počítačů ze všech koutů světa prostě nějaký ten problém dost pravděpodobně vznikne.

Jedinou osobou, kterou tenhle trapas nakonec mrzet nemusí, je paradoxně právě Seth Manfield. Ten moudře odolal lákadlu, neodspěchal do Clarksville a místo toho raději porazil nejen Moutiera, ale i všechny ostatní. A dokráčel si pro celkové vítězství. Třeba si napříště za malou část těch pěti milionů zaplatí lepší antivirus.