Life is Strange: True Colors schytává negativní hodnocení od čínských hráčů. Kvůli vlajce

13. 9. 2021 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nejnovější díl Life is Strange s podtitulem True Colors vyšel minulý čtvrtek, recenzi od Honzy Slavíka očekávejte zítra. Odehrává se ve fiktivním městečku Haven Springs, kde můžete navštívit obchůdek pojmenovaný Treasures of Tibet. Nad Poklady Tibetu přirozeně vlaje tibetská vlajka a to se některým čínským hráčům nelíbí. Je totiž symbolem hnutí za svobodu provincie náhorní plošiny – a v pevninské Číně je zakázaná.

87 % hráčů na Steamu stále hodnotí Life is Strange: True Colors kladně, ale naprostá většina zbylých negativních hodnocení pochází právě z Číny. „Hra obsahuje prvky tibetské nezávislosti a odkazuje na rozdělení Číny,“ píše se v jedné z negativních uživatelských recenzí.

„Tchaj-wan, Hongkong, Macao a Tibet jsou odpradávna čínskými teritorii. Bez ohledu na to, co si neinformovaní myslí, se nakonec vrátí k pevnině. Doporučuji nevzdělancům, aby si přečetli více knih, přestali být hloupí a našli si práci, aby se uživili. Tchaj-wan, Hongkong, Macao a Tibet jsou navždy součástí Číny,“ říká další hodnotící. V jiné recenzi uživatel/ka vyzdvihuje zvuk, příběh a krásné scenerie, ale palec dolů dává za to, že cizí studio diskutuje o „soukromých záležitostech Číny“.

Není to poprvé, co jsou hry na Steamu terčem review bombingu čínských hráčů. Tchajwanský horor Devotion spláchla obří vlna negativních recenzí poté, co hráči objevili plakát, který odkazuje na mem připodobňující prezidenta Si Ťin-pchinga k postavičce Medvídka Pú. Jiným hrám čínští hráči udělují recenze s palcem dolů kvůli absenci čínské lokalizace, což se při vstupu na asijský trh stalo kupříkladu Nier: Automata.

Oficiálním cenzorským sítem by Life is Strange: True Colors patrně neprošlo, Steam ale už několik let představuje pro čínské hráčské publikum jakousi šedou zónu, jak se dostat k západní, necenzurované produkci. A to i přes nedávné spuštění jeho přizpůsobené, notně osekané verze určené přímo pro Čínu.

Naproti tomu tamní režim nedávno opět přitvrdil ve svém boji proti závislosti na hrách mezi dětmi a mladistvými. Počínaje zářím mohou čínští hráči mladší 18 let hrát online pouze jednu hodinu denně v pátek, sobotu, neděli a o svátcích. Tento zákaz se nicméně netýká singleplayerových titulů.