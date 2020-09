Letošní skyrimovský příběh The Elder Scrolls Online zakončí rozšíření Markarth

22. 9. 2020 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V The Elder Scrolls Online vás letos provází příběhová linka The Dark Heart of Skyrim rozdělená do čtyř obsahových balíčků – velké kapitoly Greymoor a tří menších DLC Harrowstorm, Stonethorn a Markarth. Poslední jmenované je zároveň posledním rozšířením, které letos v listopadu uzavře celý příběh temného Skyrimu.

Hlavní předností nadcházejícího DLC je nová oblast Skyrimu zvaná Reach. Jejím středobodem je titulní město Markarth, zatímco pod jejím povrchem se rozprostírá hluboká arkthzandská jeskyně.

V této lokaci vyvrcholí letošní příběh plný upírů. Konečně zarazíte ďábelské plány upírského lorda Rada al-Sarana, a pokud jste dokončili události kapitoly Greymoor, můžete se těšit na unikátní odměny. Rozšíření vyjde 2. listopadu na počítačích a 10. listopadu na PlayStationu 4 a Xboxu One zdarma pro všechny členy ESO Plus, případně bude zakoupitelné samostatně v obchodě.

Už od dnešního dne jej můžete zkoušet na veřejných testovacích serverech a zároveň se můžete zdarma (nehledě na členství) pustit do příběhového prologu, který vás seznámí s událostmi vedoucími k závěru celého příběhu The Dark Heart of Skyrim v rozšíření Markarth. Prolog jednoduše odstartujete přes Crown Store.

Kromě toho se rozjíždí nová vlna událostí. Počínaje 23. zářím a konče 5. říjnem budete hledat ztracené poklady Skyrimu. Odměnou vám budou nové kosmetické doplňky, mazlíčci, dům a nový typ sběratelských předmětů – hosté.

Další událost Witches Festival poběží až za měsíc následovaná dalšíma dvěma do konce roku. Všechny události oslavují komunitu The Elder Scrolls Online. Máte nějaký tip, jakému příběhu a jaké oblasti Tamrielu se The Elder Scrolls Online zasvětí v příštím roce?