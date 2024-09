Letošní Call of Duty vás za předobjednávku ke kampani dřív nepustí

10. 9. 2024 14:31 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ke kampani Call of Duty: Black Ops 6 se nedostanete dřív, ani pokud si hru předobjednáte, na rozdíl od několika předchozích ročníků, kde jste se do singleplayerové části mohli pustit s týdenním předstihem. Sjednocené datum vydání Activision oznámil v prohlášení pro web CharlieIntel, který se na střílečkovou sérii Call of Duty specializuje.

„Tým se plně soustředí na 25. října. Jsme nadšeni, co všechno hra nabízí napříč kampaní, multiplayerem a zombies. Letos jsme se rozhodli zajistit, že se komunita do všech režimů bude moct pustit ve stejný moment, takže nás čeká jen jeden launch, 25. října. Pro Black Ops 6 tedy nemáme žádný předběžný přístup, pouze odpočet k vydání,“ zní oficiální vyjádření z Activisionu.

Zároveň se hodí připomenout, že třeba loňská singleplayerová část Modern Warfare III byla vysloveně hrozná, a tak se vkrádá myšlenka, jestli hráči se zrušením předčasného přístupu reálně o něco zásadního přijdou. Rozhodnutí pravděpodobně povede spíš k tomu, že kampaň větší procento lidí úplně vynechá. Přece jen se Call of Duty už léta hraje primárně kvůli multiplayeru a singleplayer v něm tvoří jen pomyslnou (někdy poněkud červivou) třešničku na dortu.

Call of Duty: Black Ops 6 vychází na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One. Objeví se také v dražších úrovních předplatného Game Pass. Ty z velké části vznikly právě kvůli Call of Duty, čímž Microsoft poněkud podráždil americký antimonopolní úřad – při akvizici Activisionu totiž přislíbil, že ke zdražování předplatného a dalšímu poškozování spotřebitelů docházet nebude.