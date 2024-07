Call of Duty: Black Ops 6 můžete v září zkusit v otevřené betě

Podzimní termín vydání letošního ročníku střílečkové série Call of Duty s podtitulem Black Ops 6 se blíží, a tak Activision Blizzard zveřejnil data, kdy si ještě předtím budete moct vyzkoušet multiplayerovou složku hry s novými mapami a také novým pohybovým systémem, který tvůrci nazývají omnimovement.

Část hráčů, zahrnující předplatitele Game Passu (úrovně Ultimate, Core či PC) a ty, kteří si Black Ops 6 předobjednají, se do hraní bude moct pustit už v pátek 30. srpna. První kolo testování potrvá do středy 4. září.

