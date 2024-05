Lego představuje první sadu The Legend of Zelda se stromem Deku

29. 5. 2024 12:50 | Novinky | autor: Adam Homola

Lego oficiálně oznámilo svou vůbec první sadu The Legend of Zelda a potvrdilo tak měsíce trvající spekulace. Sada 2 v 1, jejíž ústředním motivem je ikonický strom Great Deku Tree známý z Ocarina of Time a Breath of the Wild, obsahuje 2 500 dílků a je nyní k dispozici k předobjednání za krásných 299 dolarů (cca 7000 Kč), přičemž dodávky budou zahájeny v září.

Sada umožňuje postavit Deku ve dvou různých stylech, a to buď se zeleným letním listím nebo s růžovými jarními třešňovými květy. Lego obsahuje také několik verzí Linka, včetně jeho dětské a dospělé podoby v zelené tunice z Ocarina of Time a modré tunice z Breath of the Wild.

Lego sadu obohatilo o interaktivní prvky, včetně pohyblivých „obličejových“ výrazů stromu. Součástí jsou také další postavy, jako je lebka, korok, oblíbený Hestu se svými maracas, víly a nechybí ani princezna Zelda.

Je hezké, že už konečně taky došlo na Zeldu, protože Nintendo už s Legem spolupracovalo na sadách podle Animal Crossing, Maria a Donkey Konga. K Zeldě se navíc pomalu ale jistě připravuje ještě hraný film, a pokud ten uspěje, dojde zcela jistě i na další sady Lega.

Ostatně ničem jiném, než na filmu to teď stát ani nemůže. Poslední herní Zelda vyšla teprve loni a na další tak budeme čekat nejspíš několik dlouhých let. Pokud se tedy nedočkáme třeba nějakého remasteru ve stylu Skyward Sword, remaku ve stylu Link’s Awakening, nebo třeba nějaké nepředvídatelné divočiny ve stylu Cadence of Hyrule.