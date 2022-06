Krásná slovenská lovecká simulace Way of the Hunter dostává brzké datum vydání

25. 6. 2022 11:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Mladé slovenské studio Nine Rocks Games před dvěma měsíci představilo svou prvotinu – krásně vypadající lovecký simulátor Way of the Hunter. Tehdy zcela chybělo jakékoliv datum vydání, ale to se teď mění. Novinka totiž vyjde již velmi brzy.

Přestože jde o prvotinu studia, pro tvůrce jako takové nejde o nic moc nového. Zkušenosti mají jak s loveckou sérií Cabela’s, tak s vývojem DayZ, tedy velké otevřené světy s nádhernými krajinkami mají v krvi. A na Way of the Hunter je to pořádně znát, jen se podívejte na video výše.

Ale nejste tu jen proto, abyste se kochali překrásnými lesy a jezery. Ve hře se s pomocí džípu přiblížíte k místu, kde vytáhnete pušku a v hledáčku zaměříte svou kořist – jedno z mnoha druhů realisticky se chovajících zvířat.

Way of the Hunter, konkurence populárního The Hunter: Call of the Wild, vyjde 16. srpna na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S s českými a slovenskými titulky. Už teď si hru můžete předobjednat, přičemž k dispozici jsou dvě edice.

Standardní vás vyjde na 40 eur a předobjednávka vám zajistí kosmetický balíček se skinem pro brokovnici, auto a dřevěnou sošku, kterou si vystavíte ve své chatě. Elitní edice je o 15 eur dražší a obsahuje season pass se dvěma DLC, která rozšíří dvě velké mapy základní hry o další regiony.