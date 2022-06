Tvůrci loveckého simulátoru The Hunter oznamují simulaci rybaření Call of the Wild: The Angler

21. 6. 2022 11:56 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Studio Expansive Worlds spadající do skupiny Avalanche Studios se proslavilo krásným loveckým simulátorem The Hunter: Call of the Wild, na který naváže simulátor rybaření Call of the Wild: The Angler.

Ve hře budete mít k dispozici obrovský otevřený svět, v němž se s pomocí džípu dopravíte k některé z vodních ploch, kde se uvelebíte, nahodíte a budete čekat, jestli se nějaká ze zdejších ryb chytí na vaši udičku.

Počítejte s postupným vývojem, kdy se dostanete k lepším prutům, navijákům, návnadám i novým rybářským technikám. Hrát přitom můžete sami nebo v kooperaci s až 12 hráči. Call of the Wild: The Angler ještě nemá datum vydání, ale vyjde pouze na PC. Předchozí The Hunter: Call of the Wild teď pořídíte za čtvrtinovou cenu.