Korporátní Smrťák bude krotit své podřízené v okouzlujícím rogue-lite Have a Nice Death

Během The Game Awards dostaly kromě velkých a slavných jmen prostor i hry menší, ale o to více okouzlující. Do tohoto ranku spadá čerstvě oznámená roguelite akce Have a Nice Death, která vás vsadí do role samotného Smrťáka.

Ten už má plné zuby toho, jak se na něj valí práce ze všech stran, jakožto zakladatel a výkonný ředitel společnosti Smrt s.r.o. je na pokraji vyhoření a jeho kolegové si na Zemi dělají, co chtějí a vůbec nedodržují firemní protokol.

Je tedy na čase nabrousit kosu a ukázat jim, kdo je tu šéf, aby firma šlapala v klidu dál a Smrťák si mohl třeba...zajet na dovolenou. Hra nabídne procedurálně generované úrovně, v nichž se setkáte s širokou plejádou zajímavých a mírně ujetých postav

Jádrem hry jsou souboje na blízko, v nichž využijete celou třicítku zbraní a kouzel, které můžete nadále vylepšovat a objevovat ničivé synergie. Rogue-lite hratelnost sice znamená, že budete jednotlivými částmi hry procházet pořád dokola, na konci každéhu runu vás ale čekají nově odemčené bonusy a vylepšení, které vám v budoucím snažení pomohou a zase trochu osvěží hratelnost.

Have a Nice Death rozhodně nechybí potřebná porce šarmu a hra by se velmi snadno mohla postavit do řady vedle takových pecek, jako je Hollow Knight, Binding of Isaac nebo Hades. Uvidíme v březnu, kdy dojde ke spuštění předběžného přístupu na Steamu. Konzolové verze zatím oznámeny nejsou, doufáme ale, že minimálně na Switch hra dorazí.