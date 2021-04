Konzolový World of Tanks nabídne moderní vojenskou techniku a bitvy

14. 4. 2021 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

World of Tanks má před sebou nový zásadní milník. Ačkoli se hra až dosud věnovala primárně vojenské technice z období 2. světové války, do konzolové verze teď míří update s názvem Modern Armor. A jak už název napovídá, bude se soustředit na mnohem aktuálnější střety.

Nové rozšíření dorazí do hry už 27. dubna a nabídne možnost hraní mezi PS4, PS5, Xboxem One a Xboxem Series X a S. Meziplatformní multiplayer ale není všechno - v rámci updatu se můžete těšit na tak slavné stroje, jako je americký M1A1 Abrams nebo sovětský T-72BM.

TJ Wagner, kreativní ředitel World of Tanks Console, uvedl: „Jsme nadšeni, že můžeme mít premiéru moderních tanků v rámci takového fenoménu, jakým je bezesporu World of Tanks. Naši hráči konečně dostanou do rukou některé z nejpopulárnějších tanků moderní doby. Všichni ve studiu tvrdě pracovali na dodání dosud největší aktualizace World of Tanks v novém prostředí pro různé konzole.“

Wargaming se po vydání chystá odhalit všechny mapy a vozidla, které nové rozšíření hráčům poskytne. Celkem bude konzolová verze World of Tanks obsahovat více než 90 map a 800 tanků od 11 různých národů z 20. a 21. století.