World of Tanks už dobývá novou generaci konzolí

18. 11. 2020 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

I když nemůžeme tvrdit, že by seznam her doprovázejících launch nových konzolí byl jakkoliv slabý, ještě chvíli potrvá, než se na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S rozběhne většina současných stálic. Co se například free-to-play her týče, tak na PlayStationu 5 najdete všehovšudy tři zástupce – Fortnite, War Thunder a od dnešního dne také World of Tanks. Poslední jmenovaná hra je stejně tak dostupná na Xboxu Series X a S.

Nejde o žádný vymazlený upgrade jako v případě jiných her, ale pouze o zpětnou kompatibilitu. To znamená, že hra se vám bude hlavně rychleji načítat a poběží ve vyšším rozlišení při stabilnější snímkovací frekvenci. Z grafického hlediska dochází k minimálnímu vylepšení, o čemž se můžete přesvědčit na srovnávacích obrázcích níže.

Konzolová verze World of Tanks se letos v létě naučila hraní napříč platformami, které by mělo pokračovat i na nové generaci. Dobrou zprávou je, že se na nové generaci můžete přihlásit svým existujícím účtem a pokračovat přesně tam, kde jste skončili na té minulé.

Pokud se do World of Tanks hodláte pouštět poprvé, pak vězte, že o hráče vážně nebude nouze. Konzolová verze hry se pyšní 20 miliony hráčů, kteří svádí bitvy 15 proti 15 na 90 různých mapách za rajčáky 740 druhů tanků rozřazených do 11 národů. Jak už zaznělo výše, hra je zdarma, přičemž reálné peníze utratíte za prémiové tanky či prémiové účty zajišťující rychlejší postup technologickými stromy.

Níže už naleznete srovnávací obrázky – staré konzole vlevo, nové vpravo. Rozdíl je skutečně minimální.