Konference GDS 2020 láká na Harveyho Smithe či Ramiho Ismaila

23. 11. 2020 | autor: Šárka Tmějová

V uplynulých týdnech jsme vás na letošní ročník konference herních vývojářů Game Developers Session lákali prostřednictvím záznamů přednášek z loňska. Předem jsme také avizovali, že se v reakci na probíhající pandemii GDS 2020 uskuteční kompletně online.

V pátek a sobotu 27. a 28. listopadu budete moct zamířit do 3D virtuálního světa platformy Confer-O-Matic, kde najdete nejen streamy dvou linií přednášek, ale také virtuální stánky vystavovatelů a chatovací zóny. Vstupné je tentokrát dobrovolné, na akci je nutné se registrovat na oficiálním webu. Veškerý program je v angličtině.

Nebyla by to vývojářská konference bez velkých jmen herní scény. Hlavní hvězdou letošního ročníku je patrně Harvey Smith, kreativní ředitel Arkane Studios a autor Deus Ex či série Dishonored. Těšit se můžete také na designéra Dona Daglowa, který stojí za úplně prvním grafickým MMORPG Neverwinter Nights z roku 1991 – neplést s tím o poznání slavnějším, mladším singleplayerovým RPG. Příznivce nezávislých her pak jistě potěší přednáška Ramiho Ismaila z nedávno rozpuštěného studia Vlambeer.

Z domácích jmen vystoupí třeba Ondřej Vévoda z brněnského Hangaru 13 a pohovoří o vývoji remaku první Mafie. Radim Jurda s Honzou Chlupem z Amanita Design se pak rozpovídají o dlouhé cestě letos dokončených Creaks. Nebudou chybět ani zástupci tuzemských Bohemia Interactive, SCS Software, Geewa nebo IBM.

Nad konferencí letos převzalo záštitu Ministerstvo kultury, takže se dočká oficiálního zahájení od ministra Lubomíra Zaorálka. Součástí konference bude také specializovaný workshop, který proběhne už ve čtvrtek 26. 11. a zaměří se na možnosti podpory v rámci programu Creative Europe Media.

V rámci GDS 2020 bude vyhlášen také vítěz 48hodinového game jamu GDS Jam, jehož se zúčastnilo přes 180 tvůrců, kteří na začátku listopadu vytvořili 51 her.