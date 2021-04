Komiksový Horizon vám ukrátí čekání na Forbidden West

23. 4. 2021 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Horizon Forbidden West je jedním z očekávaných velkých titulů letošního roku. Dorazit by měl na podzim, pokud tedy vše půjde dle plánu, už nyní se však na jeho příchod můžete začít připravovat.

Jednak do programu Play at Home dorazila kompletní edice prvního dílu. Horizon Zero Dawn je i čtyři roky od svého vydání jednou z nejkrásnějších konzolových her minulé generace a spolu s datadiskem Frozen Wilds nabízí hromadu hodin zábavy při lovení obřích robotických tvorů a objevování nejrozkvetlejší postapokalypsy.

Kromě toho ale na nadšené fanoušky rusovlasé Aloy čeká i nová komiksová adaptace. Postará se o ni vydavatelství Titan Comics a ponese název Liberation. Jedná se už o druhou řadu komiksů a i tentokrát se v hlavní roli objeví Aloy se svým pomocníkem Erendem. Příběh se má točit kolem osvobození města Meridian a vraždy Erendovy sestry.

V galerii se můžete podívat na plánované obálky prvního čísla, které má vyjít 14. července. Následující díly pak budou vycházet až do vydání Forbidden West a dost možná vám tak ukrátí čekání. Za zmínku stojí, že se na komiksu podílí scenáristé prvního dílu Ben McCaw a Anne Toole.

Horizon Zero Dawn je zároveň jednou z prvních vlaštovek mezi tituly od interních studií Sony, které si nakonec našly cestu i na PC. Vývojářské studio Guerrilla Games má kromě Horizonu na svědomí i sérii Killzone, která byla před časem poslána k ledu a kdo ví, jestli se ještě někdy vrátí. Sony tím pádem v portfoliu momentálně zcela chybí střílečky z pohledu první osoby.