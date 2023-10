Kolekce Metal Gear Solid se stává terčem kritiky na všech platformách

25. 10. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Už včera jsme psali, že se „nové“ kolekci stealthovek Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 nevyhnuly technické problémy. Z reakcí hráčského publika se však zdá, že zádrhele, které společnost Konami přiznala a slíbila jejich nápravu, jako je například selhávající načasování zvuku ve filmečcích a podobně, představují vlastně jen špičku ledovce.

Verze pro Switch se dostala pod palbu komunity hlavně kvůli formátu distribuce krabicové edice: Na zakoupené cartridgi totiž naleznete pouze osmibitovou polovinu sbírky, tedy obě verze prvního Metal Gearu, Metal Gear 2: Solid Snake a Snake's Revenge.

Trojrozměrná pokračování Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 a Metal Gear Solid 3 si musíte dodatečně stáhnout a neobejdete se přitom bez zvlášť dokoupené microSD karty. Z téhle absence někteří zákazníci, kteří si pořídili kolekci s obrázky trojrozměrných Metal Gearů na přebalu, aby zjistili, že hry v krabici fyzicky nejsou, nebyli úplně bez sebe nadšením.

Co by za to však dali uživatelé na PC, kdyby jediný problém byla nutnost hry stahovat. Hráčské hodnocení kolekce se na Steamu momentálně zastavilo na 59 % pozitivních verdiktů z 334 recenzí. Negativní reakce si prakticky jednohlasně stěžují, že je nová sbírka za 60 eur co do možností nastavení a technického zpracování znatelně horší než dávno dostupné bezplatné emulátory a modifikace. Krom toho ale také lze zaslechnout stížnosti na podivné ovládací schéma, mizerný výkon, příliš dlouhé načítání a další neplechy.

Metal Gear Solid 2 a 3 se například vykreslují v interním rozlišení 720p, byť je Konami inzeruje jako tituly běžící nativně v 1080p. A bez stažení a použití dodatečných modifikací od fanoušků s tím nic neuděláte, protože hry vás v základu nenechají změnit prakticky nic – chybí nastavení rozlišení, zobrazovacího poměru stran nebo čehokoliv týkajícího se zvuku.

Hry se navíc automaticky spouští v režimu zobrazení na celou obrazovku, což také nelze změnit a leze to na nervy zejména v případě, že potřebujete překliknout někam jinam, jelikož monitor bude v takovém případě samozřejmě měnit rozlišení tam a zpět.

zdroj: Konami

PC je otevřená platforma, alespoň některé ze zmíněných problémů nejspíš dřív nebo později vyřeší sama komunita. To ale nemění nic na faktu, že vydat produkt, který by se bez žádné větší nadsázky dal označit za hrst emulátorů starých PlayStationů s přibalenými virtuálními disky Metal Gearů, a přilepit na něj šedesátieurovou cenovku, je praktika, kterou prostě a jednoduše nelze kvitovat s povděkem.