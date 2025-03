Klasičtí Heroes of Might and Magic se v Olden Era vrací s novými trumfy

17. 3. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Královna tahových strategií znovu ožívá v Heroes of Might and Magic: Olden Era. Vývojáři a vývojářky ze studia Unfrozen zveřejnili nový trailer (ke zhlédnutí výše), který předvádí estetiku chystaného pokračování a pozornému oku odhaluje i staronové jednotky.

Z oznámení hry na Gamescomu toho víme spoustu o zasazení a vizi hry. Olden Era chce hrdě nést odkaz starších dílů (hlavně třetího), ale přitom být povědomý. Svěží, ale staromilský, zasazený příběhově před vůbec první díl Heroesů z roku 1995 na kontinent Jadame.

Pořád jsem trochu na rozpacích z výrazné kreslené stylizace, na druhé straně třeba obrazovky měst vypadají parádně. Design jednotek bude taky o zvyku. Hlavně v případě, že máte ty z jiných dílů doslova vypálené do sítnice. Velmi povědomé je dobývání měst, kdy bude nutné nejprve zdolat hradby a dát si přitom pozor na různé miny, smrticí příkopy a střílející věže.

Z vývojářských deníčků pak víme, že o hudbu se postarají odborníci na slovo vzatí – Paul Anthony Romero je autorem hudby původní série Might and Magic, Cris Velasco se zase podílel na soundtracku pro God of War, Starcraft II, Bloodborne a Mass Effect. Notám vdechne život Mateusz Alberski a Heroes Orchestra, kteří cestují po světě a hrají památné tóny her naživo.

Z hratelných frakcí studio podrobněji představilo zatím Nekropolis, Kobku a Úl. Poslední jmenovaný je přitom zcela nový mix hmyzáků a pekelných podzemích červů, který nemá téměř žádné střelce, spoléhá se primárně na rychlé a zdrcují útoky zblízka. K potěše všech stratégů přišla zpráva, že každou jednotku půjde upgradovat dvěma různými způsoby jako v Heroes of Might and Magic V: Tribes of the East. Doufejme, že si tvůrci trochu vyhrají s balancem a obě varianty budou stejně použitelné.

zdroj: Unfrozen

Každá frakce pak bude mít nějakou unikátní globální schopnost. Příkladem budiž nekromancie u nemrtvých, kterou můžete po bitvě s živým protivníkem oživit padlé a rozšířit tak své řady. Z navrátivších se konceptů můžeme zmínit například různý systém magických gild – každý hrad bude mít různý počet úrovní školy kouzel a tedy bude zřejmě i jinak mocný v magii.

Zajímavá volba, která v původních dílech některé hrady příliš znevýhodňovala, tak uvidíme, jak se s tím v Unfrozen poperou, když mají zálusk i na oživení multiplayeru a zaměření na kompetitivní komunitu.

Nový trailer zatím bohužel neukázal, kdy se dočkáme předběžného přístupu, produktová karta hry na Steamu slibuje druhý kvartál letošního roku, takže snad do tří měsíců.

Od dnešního dne si alespoň můžete ve veřejném testu vyzkoušet režim Arena, tedy souboje hrdinů. Test bude k dispozici do 28. března. Dobrou zprávou pro našince je i plánovaná přítomnost české lokalizace.