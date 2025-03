Heroes of Might and Magic: Olden Era si zahrajete i v češtině

10. 3. 2025 15:27 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Svěží a inovativní, ale uctivý ke kořenům a nostalgický. Takový má být návrat do Jadame v oživení legendární tahovky Heroes of Might and Magic: Olden Era. Hra se ve druhém čtvrtletí letošního roku chystá do předběžného přístupu, ze kterého vám určitě dáme vědět, jak se oprášená fantasy strategie hraje. Pro našince máme ale už teď skvělé zprávy – Olden Era si zahrajete i v češtině. Na Steamu hry došlo k oznámení dalších podporovaných jazyků (už od předběžného přístupu), mezi kterými najdete i mateřštinu.