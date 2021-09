Kdo chce Nioh a Sheltered zadarmo? A co takhle Madden 22?

10. 9. 2021 12:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Víkend je na spadnutí, a to znamená možnost zahrát si další hry zadarmo. Pro některé z nich musíte do Epic Games Store, pro jinou postačí volba vaší oblíbené platformy. Pokud nemáte osypky z Epicu, pak si můžete smlsnout na opravdové lahůdce a manažerské survival hře, která brzy dostane pokračování.

Lahůdkou myslím kompletní edici prvního dílu Nioh, akčního RPG s japonskou mytologií, které brilantně kombinuje prvky her Dark Souls, Onimusha, Ninja Gaiden a Demon’s Souls. Jde o pořádně náročnou hru, která vám nedá nic zadarmo, ale zase je k vám férová. Berte, protože takové hře se zadarmo vážně neříká ne.

Druhou hrou, kterou Epic rozdává zadarmo až do příštího čtvrtka, je manažerský survival Sheltered nápadně připomínající křížence This War of Mine a Fallout Shelter. Budete se starat o rodinku, která přežila apokalypsu v pouštním úkrytu. Musíte obstarat jídlo, vylepšit nový domov a bránit se před agresory.

Hra si od nás neodnesla moc hezké hodnocení, ale zřejmě nešlo o propadák. Tvůrci totiž ještě tento měsíc vydají její pokračování Sheltered 2, které je už od pohledu úplně jiné – původní pixel art totiž střídá realističtější 3D grafika. Za pár týdnů se dozvíme, zda to bude lepší po herní stránce.

Nakonec je tu ještě možnost vyzkoušet si sportovní simulátor amerického fotbalu Madden NFL 22. Ten si bohužel nemůžete přivlastnit natrvalo, ale do neděle z něj můžete odehrát, kolik jen zvládnete, a to na platformách PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S a Stadia. Electronic Arts tímto oslavují start skutečné sezóny NFL 2021. Tak si užijte víkend!