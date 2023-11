Kde je datadisk k Elden Ringu? Práce prý pokračují podle plánu

3. 11. 2023 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Za pár měsíců uplynou dva roky od vydání opus magnum žánru soulslike. Elden Ring byl v únoru 2022 kulminací víc než čtrnácti let cizelování herních mechanismů, se kterými poprvé FromSoftware přišel v Demon's Souls, navíc v nádherném a gigantickém otevřeném světě. Tak kde je sakra to DLC, které studio oznámilo letos v únoru?

Když porovnáme načasování s předchozí soulsovkou Dark Souls III, do roka od vydání základní hry tehdy stihla vyjít ještě dvě DLC, Ashes of Ariandel a The Ringed City. Po 12 měsících jsme si dokonce už mohli koupit definitivní edici hry The Fire Fades, která obsahovala obě tato rozšíření. FromSoft si se Shadow of the Erdtree, jak se dodatek pro Elden Ring bude nazývat, zkrátka dává docela na čas. Což může znamenat mnohé.

Jednak to může znamenat trable při vývoji. Jenže tyto spekulace rozprášily finanční výsledky za druhý fiskální kvartál mateřské společnosti Kadokawa. Konkrétně tedy stručná poznámka: „Datum vydání DLC pro Elden Ring ještě nebylo oznámeno, ale vývoj probíhá hladce a podle plánu.“ Podle zprávy se megalomanské RPG navíc stále dobře prodává. Novou vlnu zájmu o hru nakoplo i srpnové vydání Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Když není problém ve vývoji, co za poměrně dlouhou mezerou mezi hlavní hrou a rozšířením může být? V kontextu Elden Ring je odpověď jasná: Shadow of the Erdtree bude gigantické. Z jednoho jediného dostupného obrázku, který FromSoftware uvolnil při oznámení DLC letos v únoru, se spekuluje, že se příběh bude točit kolem jedné z božských bytostí –⁠ Miquelly.

zdroj: Foto: se svolením FromSoftware / Elden Ring

Erdtree na obrázku krvácí zlato a z jeho větví sněží popel. To může znamenat, že se Shadow of the Erdtree odehrává buď po jednom z konců hlavní hry, ale také by mohlo jít o dobu dávno před jejím dějem, o věk hojnosti a blahobytu, kdy Mezikraji vládl Zlatý řád. Budeme snad svědky pokřivení hrdinského řádu po prvním rozbití?

Otázek je mnoho a hráčských teorií ještě více. Ostatně přesně tak, jak je u tvorby FromSoftware zvykem. Podle spekulací by například mapa rozšíření měla zabírat zhruba třetinu té že základní hry. Další tvrdí, že DLC vyjde 5. února, a všechny teorie svým způsobem dávají smysl, tedy alespoň do momentu, než tým Hidetaky Mijazakiho k Shadow of the Erdtree nepustí alespoň nějaké oficiální info.