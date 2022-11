Joelův dabér pochopil jeho chování, až když se mu narodil syn

29. 11. 2022 14:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Troy Baker je herec, který se nenudí. Svůj hlas propůjčil desítkám herních postav – můžete si ho pamatovat třeba jako Pagana Mina z Far Cry 4, Gul'dana z World of Warcraft, Magniho z God of War či Joela z The Last of Us. A pokud jste svatokrádežní neznabozi, kteří si jsou schopní pustit dabované anime, Bakera jste mohli slyšet i v největších klasikách typu Naruto, Bleach či FMA: Brotherhood.

Baker se nedávno rozpovídal v rozhovoru s Francescem Fossettim a Marcem Motturou pro Milan Games Week a řeč přišla i na roli, v níž přežíval houbovitý konec světa se svou chráněnkou. A jelikož mluvil o Joelově chování a rozhodnutích, je jasné, že musí přijít varování ohledně spoilerů z The Last of Us: Part I.

Když přišlo na scénář, byl prý vůči Neilu Druckmannovi, hlavnímu scenáristovi a kreativnímu řediteli, v nevýhodě. „Když jsme natáčeli první díl, byl jsem tak trochu v nevýhodě. Neil byl otcem. Já to jenom hrál, ale pro něj to byla vlastně opravdová možnost – jak bych asi vypadal, kdybych přišel o dceru?“

„Teď už mám syna a netuším, jak bych se vypořádal s tím, kdybych ho ztratil. Ale vím, že kdybych měl příležitost ho zachránit, udělám naprosto cokoliv. Hodně lidí se mě ptalo a nechápalo, proč by Joel na konci radši zachránil Ellie, než aby zachránil svět. A na to můžu odpovědět jenom jedno – vždyť to přeci udělal. Zachránil svět. Jenomže svět pro něj byla ta dívka, to je celé.“

Baker dál prozradil, že některé charakterové prvky, třeba Joelova touha zpívat nebo sen Ellie stát se astronautkou, nebyly původně v plánu a vznikly, až když s Druckmannem a Ashley Johnson (dabérka Ellie) debatovali o postavách přímo ve studiu.

Do zesnulého, ale bojujícího světa v podání The Last of Us se v lednu vrátíme prostřednictvím chystaného seriálu od HBO. A uvidíme v něm i Bakera s Johnson, jen není jasné, v jakých rolích. Tak trochu nevím, co si o tom myslet – nebude poněkud zvláštní slyšet původní Joelův hlas z úst vedlejší postavy, zatímco Joela bude hrát někdo jiný?