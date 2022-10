Seriálové představitelce Ellie zakázali hrát The Last of Us

10. 10. 2022 15:25 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Herečka Bella Ramsey, která se v chystaném seriálu na motivy The Last of Us od HBO zhostila role Ellie, v rozhovoru pro USA Today prozradila, že devět let starou předlohu nehrála. Ba dokonce ji od této iniciativy po prvním kole castingu odrazovali sami producenti. Místo toho se prý podívala na nějaká videa na YouTube, aby si udělala alespoň rámcovou představu.

„Ve skutečnosti mi řekli, že bych si The Last of Us neměla zahrát. Po prvním castingu se mě zeptali: ‚Hrála jsi to?‘ A já řekla, že ne, a oni mi odpověděli, ať to tak i zůstane. Ale podívala jsem se na nějaké záběry z hraní na YouTube, abych se do toho trochu dostala,“ prohlásila Ramsey.

Představitelka Ellie neupřesnila, proč si hru před natáčením neměla zahrát, ale štáb pravděpodobně nechtěl, aby se herní předlohou a výkonem její dabérky Ashley Johnson nechala až příliš ovlivnit, a naopak do role vnesla něco svého.

„Moc se těším, až ten seriál bude venku – tvoří tak velkou část mého života. Točili jsme celý rok, což je docela dlouhá doba, když jste žili jen devatenáct let. Pedro (Pascal, představitel Joela) mi na konci napsal přáníčko: ‚Je tak zajímavé, že se něco tak velkého a život měnícího může odehrát tak brzy v tvém životě, a tak pozdě v mém.‘ Což si myslím, že je moc milý poznatek, a moc jsem si to celé užila,“ směje se Ramsey.

Magazínu se herečka svěřila, že by sama v postapokalyptickém světě nejspíš dlouho naživu nevydržela: „Mám úplně nulovou strategii pro přežití. Asi bych si prostě vykopala díru, zalezla si do ní s nejlepší kamarádkou a brečela.“

Premiéra seriálu The Last of Us se chystá na příští rok, konkrétní datum, kdy zamíří na HBO, ale zatím neznáme.