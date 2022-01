Již tento týden probádáte na PS5 Indii a pirátský ráj v remasterované kolekci Uncharted

24. 1. 2022 11:55 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Už jsou to víc než čtyři roky od posledního dobrodružství v sérii Uncharted, ke které se v tomto týdnu vracíme. Bohužel ne v jejím zbrusu novém pokračování, ale aspoň ve dvojici již existujících her, které studio Naughty Dog zremasterovalo pro konzoli PlayStation 5.

A je to pěkně silná dvojice – Uncharted 4: A Thief's End (remaster) a Uncharted: The Lost Legacy (remaster), tedy poslední dva díly pětidílné série, v nichž se objevuje jak Nathan Drake se Sullym, tak dámská dvojice Chloe a Nadine v překvapivém a výborném spin-offu.

Obě hry dorazí již tento pátek v jedné kolekci na zmíněnou konzoli, ale v průběhu letošního roku se jich dočkáte i na počítačích. Na PS5 počítejte s využitím předností ovladače DualSense a grafickými vylepšeními. Jinak půjde o prakticky identické hry s tím rozdílem, že multiplayerovou složku byste v nich hledali marně.

Pokud pro vás remastery budou pouhým opáčkem, nemusíte si kupovat kolekci za plnou cenu, ale můžete využít upgrade z původních her. Stačí vlastnit Uncharted 4: A Thief's End, Uncharted: The Lost Legacy nebo jejich bundle, potom získáte digitální verzi kolekce Uncharted: Legacy of Thieves za 10 eur. Ale pozor, pokud jste čtvrtý díl získali skrze předplatné PlayStation Plus, tuto možnost nemáte!