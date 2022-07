Ještě letos se chopíme meče a vyrazíme do temného světa RPG Tainted Grail

14. 7. 2022 12:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tainted Grail: Pád Avalonu je celosvětově úspěšná desková hra vyprávějící velmi temný příběh pokřivené artušovské legendy. Tak trochu survival, tak trochu roguelike, ale kompletně příběhová kooperačka se těší velké popularitě i u nás a vydavatelství Albi ke hře vydalo snad již všechna klíčová rozšíření (více v naší videorecenzi).

Tainted Grail se již před rokem dočkal své videoherní adaptace Tainted Grail: Conquest, ze které se vyklubala velmi solidní variace na Slay the Spire. Tím ale adaptování původního materiálu nekončí. Na obzoru je další videohra Tainted Grail: The Fall of Avalon.

V tomto případě už půjde o tradičnější RPG zasazené do otevřeného světa, na nějž budete nahlížet z první osoby. Chopíte se meče, štítu, ale také luku a vyrazíte do nekonečně temného Avalonu plného zplozenců zla, abyste splnili „komplexní úkoly s volbami, na kterých záleží“, jak stojí v popisu hry, který dále slibuje balancování v odstínu šedi, kde žádná odpověď není vyloženě správná.

O moc víc se toho v tuto chvíli nedozvídáme, ale z nového filmečku je atmosféra předlohy dobře hmatatelná.

Tainted Grail: The Fall of Avalon vstoupí koncem letošního roku do předběžného přístupu na Steamu.