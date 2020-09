Tainted Grail: Pád Avalonu – videorecenze temné příběhové kooperace

6. 9. 2020 9:00 | Deskové hry | autor: Redakce Games.cz

Tainted Grail: Pád Avalonu

1–4 hráči | 60–120 minut | Od 14 let | česky

Tainted Grail: Pád Avalonu je jedna z nejskloňovanějších stolních her posledních měsíců. Do české republiky se dostává díky vydavatelství Albi a jde o jednu z her, u kterých překlad rozhodně uvítáte. Hra totiž obsahuje tučnou knihu příběhů, ve které budete listovat jako v gamebooku.

Textů je ale požehnaně i na kartách tvořících herní mapu a dalších materiálech, kterým byla do posledního dílu věnovaná maximální možná péče. A ty figurky… Bože ty figurky! Mno, Petr Vojtěch vám dá ve videorecenzi výše ještě celou řadu dalších důvodů, proč byste před Tainted Grailem neměli zavírat peněženku.