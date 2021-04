Jednou z vymožeností Mass Effect Legendary Edition bude foto mód

Psal se rok 2011, já hrála Mass Effect 2 a nechápala, že hra z vesmíru může vypadat tak nádherně. Chtěla jsem mít obrázky z Mass Effectu na ploše svého nového 1080p monitoru. Ze začátku mi stačila osvědčená kombinace klávesy PrintScreen a vkládání do Malování, později jsem objevila zcela revoluční program Fraps, kde se dalo ve hrách fotit jedinou klávesou, a moje kariéra digitální fotografky byla rozjetá.

No a tuhle litanii už dneska absolvovat nemusíte, protože remasterovaná verze trilogie Mass Effect Legendary Edition bude mít vlastní foto mód. Potvrdil to včera na Twitteru projektový manažer BioWare Mac Walters, který k fotce Garruse napsal, že zatím sice jen kalibruje, ale specializovaný režim k pořizování krásných snímků vašich oblíbených hrdinů a výjevů ve hře samozřejmě bude.

We were just calibrating, but #MassEffect Legendary Edition will have a photo mode. https://t.co/QghTqwS4Ah pic.twitter.com/tfNKcgyplu