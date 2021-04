Jak se remasteroval Mass Effect? Podívejte se na srovnávací video

14. 4. 2021 12:48 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Už se to blíží! Na den přesně jeden měsíc nás dělí od příchodu Mass Effect Legendary Edition, remasteru jedné z nejlepších trilogií všech dob a produktu, který je očekávanější než kdejaká novinka. Kdo by si nechtěl dát tuto dodnes nepřekonanou space operu podruhé, potřetí, nebo kolikrát jste ji už dohráli…

Pokud vás zajímá přímé porovnání původních her s těmi remasterovanými, podívejte se na video níže, které v reálném čase ukazuje rozdíly v grafice. Jde samozřejmě o vkus každého z nás, ale posun kupředu je značný. Zejména modely postav jsou detailnější, různé povrchy uvěřitelnější a celkové nasvícení scén a stíny kvalitnější.

Až dokoukáte video, doporučuji zavítat do oficiálního a pořádně obsáhlého blogového příspěvku, kde najdete nejen srovnávací obrázky a gif s ukázkou různých grafických nastavení, ale předně tunu informací ze zákulisí vývoje.

zdroj: BioWare

Vývojáři proces remasterování rozdělili do tří hlavních fází. Nejprve potřebovali zjistit, kolik je čeká práce a jakého druhu. Ze všech tří dílů série Mass Effect vybrali přes 30 tisíc textur, které bylo potřeba upravit.

Ve druhé fázi se naplno rozjel proces omlazování, tedy upravování jednotlivých assetů do modernější podoby. Zajímavé je například to, že se vzaly některé postavy třeba ze třetího dílu a byly vsazeny do dvou předešlých Mass Effectů, čímž bude zajištěna větší konzistentnost. Samozřejmě se zohledněním toku času a vývoj děje, takže se nemusíte bát, že by posádka Normandy SR1 nosila špatné uniformy.

Ve třetí fázi po dokončení dílčích úprav se vývojáři vrhli na větší měřítko – celé úrovně a světy. V tomto případě se přihlíželo dokonce k původním konceptům a prováděly se změny, aby oblasti více odpovídaly původním představám.

Informací z vývoje je v blogovém článku opravdu obrovské množství, takže pokud vás pozadí remasterování zajímavá, doporučuji se začíst. Mass Effect Legendary Edition očekávejte 14. května na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X/S.