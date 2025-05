Jedna psí smrt za kariéru stačí. Proč se seriálové The Last of Us vyhnulo zabíjení zvířat?

27. 5. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Text obsahuje spoilery k seriálu The Last of Us a hře The Last of Us: Part II.

Druhá řada seriálového The Last of Us je krvavá, syrová a emocionálně drtivá – podobně jako druhý díl videohry, ze které vychází. Seznam obětí roste s každým dílem, jenže jedna smrt v závěru série tentokrát zůstala mimo obraz. Nejde přitom o člověka, ale o psa jménem Alice. Její nevyobrazená smrt je přitom jednou z nejvýraznějších změn oproti herní předloze.

V The Last of Us: Part II fenka umírá, když na ni Ellie narazí při své cestě akváriem. Alice se vrhne na vetřelce – a Ellie ji v sebeobraně usmrtí nožem. Pro mnoho hráčů, kteří se třeba i záměrně zabíjení pejsků předtím vyhýbali, dost nepříjemný moment.

V televizní adaptaci se však tato scéna neobjevila. Proč? Showrunner Craig Mazin má v tomto směru jasno: „Myslím, že máte nárok na jednu epizodu s vražděním psů za život,“ řekl na tiskové konferenci s odkazem na svůj dřívější projekt Černobyl, kde se objevuje dosti drastická scéna likvidace domácích mazlíčků v zamořené oblasti.

„V Hollywoodu existují dvě základní pravidla. První: Neutrácejte svoje vlastní peníze. Druhé: Nezabíjejte psy.“ Mazin následně ještě dodal: „U hraného seriálu je násilí mnohem syrovější. Neschováte se za animaci jako za filtr, je to prostě znepokojivější.“

Na stejné notě navázal i Neil Druckmann, tvůrce původní hry a spoluautor seriálu. Finále druhé řady je samo o sobě brutální – Ellie téměř zemře rukou Serafitů, následně zabije Owena a Mel (včetně jejich nenarozeného dítěte), a závěr přináší šokující smrt Jesseho.

„Během našeho rozhovoru jsme si řekli: Tohle je už asi moc,“ uzavřel Druckmann. Alice tedy Elliino pomstychtivé řádění přežila – podobně jako byla smrti ušetřena klisna Shimmer, která v předloze krátce po příjezdu do Seattlu stoupne na minu.