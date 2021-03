Je čas vytěžit Laru. Podívá se do Fortnite a chystá vlastní kuchařku

19. 3. 2021 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pavel vás už před časem informoval o tom, že se chystá kolekce tří her s mladou Larou v kompletní edici i s DLC za zvýhodněnou cenu. Ta se ještě před včerejším Square Enix Presents objevila v obchodech Xboxu a PlayStationu, kde si ji za 20 dolarů můžete pořídit pod názvem Definitive Survivor Trilogy. A není to jediná lahůdka, kterou si Square Enix k letošním Lařiným pětadvacetinám přichystal.

Čtvrtstoletí sice neohrožená archeoložka slaví až na podzim, oslavám ale bude věnovaný celý letošní rok. Tomb Raider se tak dočká třeba oficiální kuchařky. Co asi Lara jí, když zrovna neztroskotává na tropických ostrovech či v zamrzlé tundře? Pokud jste si tuto otázku vždycky kladli, případně vás zajímalo, jestli slečna Croft umí vařit, brzy dostanete odpověď.

zdroj: Square Enix

Square Enix přitom není zdaleka první, kdo podobný nápad dostal – možná si pamatujete kuchařku ze světa World of Warcraft, The Elder Scrolls nebo třeba z Destiny. Neznám sice nikoho, kdo by podle nich vařil, ale pro fanoušky jsou to určitě pěkné kousky do sbírky.

Lara se u příležitosti 25. výročí objeví také ve třech hrách, které s ní jinak nemají nic společného: Fortnite, Ghost Recon: Breakpoint a v mobilní War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius. U posledních dvou jmenovaných zatím nevíme, jak přesně se do nich hrdinka zapojí, Fortnite se ovšem využívání postav z jiných světů věnuje už nějakou tu dobu.

zdroj: Epic

V šesté sezóně se tak objeví hned tři skiny s Larou, divoká zvířata a také singleplayer, což s Tomb Raiderem příliš nesouvisí, ale v rámci režimu Creative se budete moct vydat do arény, která vypadá jako vila Croftových.

Pokud vám je tohle všechno stále málo, můžete se těšit ještě na sošku v měřítku 1:4 od firmy Weta Workshop s motivem Lary ve Ztraceném údolí. Na její úplné odhalení si ale musíte počkat do října.

zdroj: Square Enix