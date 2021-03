Máte rádi mladou Laru Croft? Moderní trilogie Tomb Raider dostane kompletní kolekci

8. 3. 2021 11:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Je to už dva a půl roku, co byla dílem Shadow of the Tomb Raider uzavřena moderní trilogie dobrodružství mladé Lary Croft. Od té doby je ticho po pěšině, víme jen o chystaném mobilním Tomb Raider Reloaded. Jaké budou další osudy značky na velkých platformách, je zatím ve hvězdách.

Pokud vám ale trojice her z let 2013, 2015 a 2018 dosud unikala, budete mít brzy možnost svoje opomenutí elegantně napravit. Sice se zatím nejedná o oficiální oznámení, ale skrz Microsoft Store unikly informace o chystané kolekci, která bude obsahovat všechny tři hry s veškerým dodatečným obsahem. V rámci jednoho balíčku tedy dostanete Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration a Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition.

Dá se očekávat, že kolekce s názvem Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy kromě platforem Microsoftu dorazí i na PlayStation. Na nové generaci konzolí ovšem nečekáme žádná vylepšení a hry zde pravděpodobně poběží pouze v režimu zpětné kompatibility. Třeba nás ale ještě Square Enix překvapí.

Z Microsoft Store se v posledních letech stává velmi spolehlivý zdroj úniků. Loni jsme se díky němu dozvěděli o existenci remaku první Mafie, o remasteru Crysis nebo o existenci vesmírné akce Star Wars: Squadrons. Někdo by si tam měl začít dávat větší pozor.