James McAvoy býval závislý na Oblivionu tak moc, že musel disk se hrou spálit

24. 8. 2021 10:30 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Není to tak dávno, co jste si u nás mohli přečíst, jaký nerd je televizní představitel Zaklínače, herec Henry Cavill. A jak se zdá, není v Hollywoodu sám. James McAvoy má na triku role například mladého Profesora X z X-Men: První třída, pana Tumnuse z Narnie a Robbie Turnera v oscarovém Pokání. Ve skvělé audiohře Sandman si zase zahrál titulního Morphea a jeho hlas můžete obdivovat i v čestvě vydané indie hře 12 Minutes.

Nedávno se tenhle rodák z Glasgow v rozhovoru pro Forbes svěřil, že bývaly doby, kdy byl zcela vážně závislý na The Elder Scrolls IV Oblivion. Během natáčení romantického filmu Vášeň a cit s Anne Hathaway prý hrával tohle fantasy RPG klidně až do půl šesté do rána. Když se takhle probral jedno další kruté ráno asi po 30 minutách spánku, uvědomil si, že s tím musí něco udělat. Vyndal tak disk z Xboxu 360 a spálil ho nad sporákem. Deset let pak na žádnou hru nesáhl. Teprve až v poslední době, během pandemie, se ke hraní vrátil.

„Během pandemie jsme se já a moji kámoši, všichni čtyřicátníci s šedivými vlasy nebo pleší, začali scházet online každé dva nebo tři večery. Hrajeme Warzone a bavíme se o životě, lásce, zkrátka o všem možném, zatímco nás roznáší na kopytech dvanáctiletá děcka z jiných zemí. Byla to tak trochu záchrana během pandemie, kdy jsme se nemohli vídat. Vlastně jsme spolu trávili mnohem víc času než před pandemií. Bylo to úžasné,“ prohlásil v rozhovoru.

Zajímavé je, že podobnou zkušenost má například i herec Jerry O'Connell, který býval závislý na Call of Duty. To pravidelně hrával až do tří do rána se skupinou kamarádů. I on pak v práci trpěl nevyspalostí, dokud mu manželka nepromluvila do duše. Na osm let tak přestal hrát. Opatrně se vrátil k hraní až během pandemie. Pokud si chcete poslechnout historku, jak tenhle seriálový herec propadl hraní, poslouží vám podcast na Kinda Funny.