Jak v Diablu IV nechat hráče se správně vcítit do své postavy?

29. 3. 2023 17:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Kdo se rozhodl vyzkoušet Diablo IV během alespoň jednoho ze dvou proběhlých beta testů a z nějakého důvodu hru nevypl během prvních patnácti minut, dostal se do situace, kdy ho strážní nechtěli nechat vstoupit do města, dokud neprovede očistný rituál. Během něj postava na dřívko napíše nešvar, který ji trápí, a obřadně ho spálí.

Na první pohled se to jeví jako nepodstatný vypravěčský drobeček, ale pointa situace je po designové stránce hlubší, než by se mohlo zdát. Ve svém vláknu na Twitteru to vysvětlil designér questů Harrison Pink.

Pink přiznává, že přítomnost rituálu měla v samém základu hlavně technický účel – vývojáři potřebovali, aby společník Lorath Nahr, který v tu chvíli hrdinu provází, do města odešel jako první. A tak zkrátka bylo nutné hráče něčím zdržet. Dle Pinka se ale tvůrcům povedlo banální technickou potřebu přetvořit v silný narativní prvek.

„Hned se díky rituálu dozvíte, jak je pro místní obyvatele náboženství důležité. A to vám napoví, jak mocná asi bude zdejší církev. Však má také pod palcem veškeré dění ve městě,“ říká Pink a doplňuje, že fakt, že váš společník obřad tvrdohlavě ignoruje a prostě projde do města, má ilustrovat, co si Nahr o církvi myslí.

zdroj: Blizzard

„Také se tím hráčům snažíme ukázat, že ačkoliv jsou protagonisty příběhu, nejsou všemocní,“ pokračuje Pink. „Ve vyprávění figuruje celá řada dalších skupin, kultur a osob s vlastními touhami a motivacemi a vy nad nimi nemůžete jen tak mávnout rukou jen proto, že jste hlavní hrdinové.“

Volba, jaký povahový kaz svěřit plamenům, navzdory různým internetovým spekulacím reálně nic nemění. Příběh se nevětví, pokračuje dál, jak má. Tvůrci vás zkrátka v ten moment jen postrkují k tomu, abyste se vcítili do postavy a zamysleli se, co by ji tak vlastně mohlo opravdu tížit. A nutno podotknout, že alespoň na mě to při prvním průchodu vážně fungovalo a u pálení hříchu jsem se zasekl na několik minut.

Důležité ale také je, že se jednalo právě o první průchod. Na druhé (či páté) postavě už podobné chvíle chtě nechtě ztrácejí sílu. Netřeba však lomit rukama, protože jak už loni v prosinci potvrdili šéf vývoje Joe Shely a manažer Rod Fergusson, příběhová kampaň bude povinná pouze na první postavě. Pokud s dalším hrdinou budete chtít příběh úplně vynechat a do endgame se prosekat jen vražděním ďáblů, hra vám to umožní.

Připomeňme, že Diablo IV vychází 6. června na počítače i konzole, přičemž majitelé deluxe edicí dostanou čtyřdenní náskok a do hry se podívají již 2. června. Sami máme z beta testů povětšinou pozitivní dojmy a líbí se nám potenciál kooperativního hraní na gauči. Ale nad nevalnou rovnováhou v prvních úrovních hry můžeme jen běsnit a zuřit.