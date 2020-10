Jak by se nejlepší loňské RPG hrálo na Game Boyi? Vyzkoušejte si demake Disco Elysium

26. 10. 2020 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Remastery, remaky a rebooty jsou v kurzu. Proč přicházet s něčím originálním, když můžete donekonečna vylepšovat dávno vymyšlené hry? Obdobně velkou, byť ne tak mainstreamovou scénu mají ovšem i nejrůznější „demaky“. V jejich případě se nedá mluvit přímo o zhoršování her, snaží se nicméně různé moderní kousky převést do stylizace starších systémů, které by je ani náhodou nemohly rozjet.

Irský grafik Colin Brannan usoudil, že Disco Elysium žádná grafická vylepšení nepotřebuje a rozhodl se ho za použití nástroje GB Studio přepracovat do černo-zeleného rozhraní populárního handheldu Game Boy z roku 1989.

Demake samozřejmě není tak detailní jako plnohodnotná hra – na Brannanově itch.io si můžete vyzkoušet úvodní pasáž hry, kde si vyberete jeden z archetypů pro svého detektiva a vydáte se vyšetřovat mrtvolu visící na dvorku za hospodou. Obejít se musíte bez hudby a bez dabingu, systém schopností také funguje trochu jinak, ale pokud se řadíte mezi fanoušky famózního loňského RPG, mohla by vás postaršená verze zaujmout.

Co se původního Disco Elysium týče, mělo by se do konce letošního roku objevit na konzolích. Není ale jisté, jestli to studio ZA/UM stíhá.

Tvůrci zároveň nedávno podepsali smlouvu s produkční společností dj2 Entertainment, díky které budou mít v budoucnu možnost vytvořit seriálovou adaptaci svého RPG.