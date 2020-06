Itch.io prodejem balíku her vybral 190 milionů na boj proti rasismu

16. 6. 2020 14:52 | autor: Šárka Tmějová

Před týdnem jsme informovali o charitativním balíčku Itch.io na podporu hnutí Black Lives Matter a boje proti rasismu. Tehdy jste v něm za minimální příspěvek pěti dolarů (120 korun) mohli získat 742 her, jejichž autoři se vzdali nároku na honorář.

Nabídka skončila dnes ráno, ale během minulého týdne do balíku přibylo ještě 1 000 dalších nezávislých titulů, těmi největšími taháky byly třeba Night in the Woods, Celeste, Oxenfree nebo A Short Hike.

Přes 1 700 her v hodnotě skoro 220 000 korun za cenu lístku do kina, to je nabídka, která se neodmítá. Cílovou částku 5 milionů dolarů Itch.io překonalo o více než 3 miliony dolarů, na boj s rasismem tak od hráčů a nezávislých vývojářů poputuje přes 190 milionů korun.

Celkově si Bundle for Racial Justice and Equality zakoupilo 814 648 lidí, průměrný příspěvek činil 10,03 dolaru. Nejštědřejší přispěvatel za něj zaplatil 5 000 dolarů. Výtěžek poputuje rovným dílem organizaci NAACP Legal Defense and Educational Fund, která menšinám financuje vzdělávání a právní pomoc, a sdružení Community Bail Fund, které primárně platí kauce za demonstranty zatčené při protestech, ale spadá pod něj i plejáda dalších aktivit.

Na hnutí Black Lives Matter a s ním spojené charity přispělo i několik dalších herních studií. Tvůrci Pokémon Go, společnost Niantic, věnují výtěžek z prodeje vstupenek na červencový virtuální festival Pokémon Go v minimální výši 5 milionů dolarů neziskovým organizacím bojujícím proti rasismu.

Bethesda a Square Enix věnují 250 000 dolarů každá organizacím prosazujícím diverzitu. Electronic Arts posílá 1 milion dolarů iniciativě Equal Justice a Ubisoft přispěje na boj s rasismem 100 000 dolary. Humble Bundle pak vyčlení milion dolarů ze svého rozpočtu na speciální fond, z něhož bude financovat vydávání her od černošských tvůrců.