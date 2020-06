Charitativní balíček od Itch.io nabízí 742 her za 120 korun

8. 6. 2020 12:15 | autor: Patrik Hajda

Kvůli americkým nepokojům způsobeným policejní brutalitou vůči lidem černé pleti se ve světě her odkládají naplánované streamy, které měly odhalit hry pro novou generaci konzolí, a spousta zámožných firem se rozhodla darovat nemalé částky organizacím bojujícím za vymazání rasismu z povrchu zemského. Nyní můžete i vy pomoct téměř libovolnou částkou a ještě si tím rozšířit knihovnu o sedm stovek her.

Obchod Itch.io totiž začal nabízet bundle nevídaných rozměrů. V balíčku, tedy spíš olbřímím balíku, je 742 nezávislých her v hodnotě 81 tisíc korun. Vy je všechny můžete mít za 120 korun, ale není zakázáno přihodit libovolnou vyšší částku. Někdo ze zákazníků neváhal a přispěl 117 tisíci korun, což není ani náhodou výzva, jen zajímavost.

O většině her v bundlu jste pravděpodobně nikdy neslyšeli. V mnoha případech jde o hry prodávané za pár dolarů (ne-li méně) a občas to jsou spíš experimentální hříčky. Ale najdou se i známější kousky jako Oxenfree, Night in the Woods, Wheels of Aurelia, Overland a A Mortician’s Tale.

Všechny hry se stahují přímo do počítače, nejedná se o klíče pro jiné platformy. Veškerý výdělek z prodejů putuje 50/50 mezi NAACP Legal Defense and Educational Fund a Community Bail Find. V době psaní článku si bundle pořídilo bez pár stovek 200 tisíc zákazníků, kteří dohromady přispěli částkou 54 milionů korun.

Nabídka potrvá ještě týden.