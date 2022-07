It Takes Two se prodává mnohem líp než A Way Out. Tvůrce promluvil o těžkých začátcích

12. 7. 2022 17:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Vynikající kooperačka It Takes Two z loňského března má pohádkové prodeje. Studio Hazelight oznamuje, že se mu během uplynulých 16 měsíců podařilo prodat již 7 milionů kusů této oceňované hry, což je o poznání lepší výsledek než v případě předchozí, první hry studia.

Tou bylo kooperativní unikání z vězení A Way Out, které sice zvládlo prodat 1 milion kusů během prvních dvou týdnů, ale pouhé 2 miliony za dobu, kdy It Takes Two dosáhlo na svých 7. Poslední informace o prodejích A Way Out je z loňského ledna, tedy téměř tři roky po vydání, kdy její tvůrce a šéf studia Josef Fares prozradil překonání hranice 3,5 milionu kusů.

Web WCCFtech, který na nový milník upozornil, zároveň vyšťoural zajímavé informace ze švédského deníku Aftonbladet, který pro změnu přetlumočil informace zaznívající na švédské rozhlasové stanici Sommar. Pro tu poskytl rozhovor Josef Fares, a odhalil tak poměrně pikantní informace z vývoje A Way Out.

Over 7 MILLION sold!!

Here’s Cody (@theBaldeDrama) and Cutie ”celebrating” the latest amazing milestone for #ItTakesTwo pic.twitter.com/Lk1abLMJQj — Hazelight Studios (@HazelightGames) July 8, 2022

Švédština bohužel není můj druhý, třetí ani žádný jiný jazyk, a tak musím důvěřovat mocnému překladači DeepL. Fares podle webu Aftonbladet prozradil, že všechny své úspory ze své první hry Brothers: A Tale of Two Sons, kterou vyvíjel ve Starbreeze Studios, investoval do založení studia Hazelight a vývoje hry A Way Out.

„Začali jsme jako velmi malý tým, který jsem si přivedl z vývoje Bratrů. Na začátku nás bylo možná deset lidí, ale na konci už asi 35 a ambice hry samozřejmě rostly mílovými kroky. Na začátku to měla být jednoduchá hra, ale pak se stala čím dál ambicióznější. To způsobilo, že rozpočet nestačil. Když jsme byli uprostřed projektu, uvědomil jsem si, že nám chybí pět milionů (měna nebyla uvedena, pozn. autora). Trochu jsem zpanikařil, ale týmu jsem nic neřekl. Neměl jsem plat pro lidi na několik měsíců dopředu. Myslím, že mnoho lidí o tom dodnes neví,“ prozradil Fares.

Došlo to tak daleko, že se Fares snažil prodat část studia, což se mu ale nepodařilo. Hrozilo mu, že pokud se hra nezačne brzy prodávat a nebude úspěšná, skončí na ulici se spoustou nashromážděných dluhů. Byl proto přinucen vrátit se ke své předchozí kariéře filmového režiséra a přijal několik zakázek na režírování reklamních spotů. A zřejmě jenom díky tomu zachránil své studio, dokončil A Way Out, které se se svými 3,5 miliony snad dá považovat za úspěšné, a může se dnes pochlubit 7 miliony prodaných kusů It Takes Two.