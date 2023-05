Indie megahit Vampire Survivors dostane animovaný seriál

2. 5. 2023 14:23 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Návyková roguelite Vampire Survivors dostane vlastní animovaný seriál. Komunitu o tom na Steamu hry informoval přímo autor pixel artového hitu Luca Galante. Malý vývojářský tým Poncle se spojí s mediální společností Story Kitchen, pro kterou pracuje například tvůrce Johna Wicka, Derek Kolstad, a producent filmů s ježkem Sonicem, Dmitri Johnson.

„Jak všichni víme, nejdůležitější část Vampire Survivors byl vždycky příběh. Na tvorbě seriálu se budeme přímo podílet i my, autoři herní předlohy, takže si můžete být jistí, že v něm nebudou žádní upíři (pravděpodobně), a do rolí obsadíme jen ten nejkvalitnější česnek. Práce na seriálu neovlivní vývoj hry,“ uvádí Galante.

Úvodní pomrknutí ve vyjádření k důležitosti příběhu je žert. Příběh je totiž to poslední, co byste ve Vampire Survivors hledali. Byť hra obsahuje detailní bestiář s vtipnými popisky různorodých bizarních potvor, nějaký páteřní děj v podstatě úplně chybí. Ostatně to bude mít nejspíš za úkol napravit scenárista, který se teď pro animované vampýry hledá. Následně bude projekt nabídnut televizním stanicím k odkupu.

To ale stran novinek kolem hry není vše, protože Vampire Survivors dostávají pravidelně i nový obsah. V půli dubna vyšlo například už druhé DLC Tides of the Foscari. A ani v květnu nebude v krví a česnekem nasáklé indie pecce nuda. Poncle totiž pracují na menším patchi, který by měli uvolnit v květnu, ještě před chystanou aktualizací s pořadovým číslem 1.5. Ta bude rozlohou podobná updatu Bat Country. To znamená nové předměty, úrovně a postavy.