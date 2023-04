Vampire Survivors dostanou druhé rozšíření. Míří do školy čar a kouzel

3. 4. 2023 11:41 | Novinky | autor: Jan Slavík

Jak už jsme jednou psali, Luca Galante, který založil studio poncle a vytvořil s ním loňský indie megahit Vampire Survivors, možná sám až tak moc neví, proč si vlastně jeho dílo lidi tak zamilovali a co je na něm baví. To ovšem neznamená, že by své dítko opustil a přestal se o něj starat. Updaty a vylepšení čas od času dostává i základní hra, loni v prosinci vyšlo první DLC Legacy of the Moonspell a za týden dorazí druhé, Tides of the Foscari.

Není to žádný šok. Sám Galante v rozhovoru zmiňoval, že mu je sice svým způsobem proti srsti vydávat placená DLC kvůli soudobému kontextu, kdy se pod dodatečným obsahem často rozumí jen bohapustý útok na peněženku. Pak ale doplnil, že nějak si studio vydělat přeci jenom musí a že na svá rozšíření plánuje nalepit cenovku, která mu za nabízený obsah přijde férová. V případě Legacy of the Moonspell předsevzetí rozhodně splnil a vypadá to, že ani tentokrát to nebude jinak.

Tides of the Foscari nabídne premisu, z jejíž dechberoucí originality si sami tvůrci na kartě hry na Steamu dělají legraci: V hlubokém hvozdu u jezera Foscari stojí škola čar a kouzel. Je rozdělená na tři koleje a její studenti se vydávají na fantasy dobrodružství, při němž naprosto jistě nedojde k žádným komplikacím.

Možná o fous důležitější než standardní mix odkazů a popkulturního pomrkávání je řeč čísel – nové DLC obohatí hru opět o osm nových postav. Můžete se těšit na cundere čarodějku, rytíře s obouručákem, rozjívenou lučištnici, Paní jezera a další. O ještě divočejší masakr pomateného množství zrůd se postará třináct nových zbraní a relaxační zelené prostředí tomu všemu poskytne nová zóna, jezero Foscari. Ale ani tam nejspíš nebudou žádní... upíři.

zdroj: poncle

Kvantitativně se jedná o úplně stejný příděl jako v případě předchozího rozšíření, nikoho tak jistě nepřekvapí ani totožná cena, tedy dvě eura. Tides of the Foscari dorazí do Vampire Survivors 13. dubna a k dispozici bude na počítačích, Xboxech i mobilech.