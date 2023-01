Autor Vampire Survivors nechápe, proč jeho hra lidi tolik baví

2. 1. 2023 13:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Kolosální úspěch indie řežby Vampire Survivors překvapil ledaskoho. Hra má na Steamu bezmála 166 tisíc uživatelských recenzí s výsledným skóre 98 % pozitivních, mobilní verze zaznamenala přes milion stažení během prvního týdne, zkrátka pecka jak vyšitá.

Zapomenout nesmíme ani na nominaci na cenu pro nejlepší nezávislý herní debut na The Game Awards 2022. Vítězství sice nakonec připadlo kočičímu dobrodružství Stray, ale ona i ta nominace celkem potěší.

Celá řada lidí se při pohledu na podobná čísla a úspěchy nechápavě drbe na hlavě, přičemž mezi nechápavce patří i samotný autor hry, Luca Galante.

„Sice se mi pořád nechce věřit, že si hra zaslouží tolik pozornosti, ale zároveň mě těší, že tomu tak je. Protože to ukazuje, že to může zvládnout kdokoliv. A to by třeba mohlo postrčit ostatní indie vývojáře, aby pohnuli se svými projekty. Neříkám to z dobroty svého srdce, ne, jen chci, aby se více hrám jako Celeste, Undertales, Powerwash Simulator, Wandersongs a Short Hikes dostalo uznání, které jim právem náleží,“ řekl Galante v rozhovoru pro IGN.

„Proč si to lidé tolik užívají? Nemám páru! A děsí mě to,“ přiznal. „Od vydání se snažím nesledovat čísla a dění online, držet se při zemi, soustředit se na práci na hře a zpětnou vazbu na Discordu. Čím jsem si ale jistý, je, že obrovsky pomohli naši komunitní manažeři, kteří odváděli – a stále odvádějí – skvělou práci při komunikaci s hráči.“

Vampire Survivors se nedávno dočkali placeného DLC, k čemuž Galante dodal: „Jako hráč si užívám, když do her, které mám rád, můžu dostat víc obsahu. Jenže v poslední době se mi zdá, že DLC slouží ke ždímání peněz, místo aby byly službou hráčům. Právě kvůli téhle negativní konotaci jsem váhal, jestli mám vůbec nějaké vydávat. Na druhou stranu ale potřebuji udržet firmu a nemohl jsem dodělávat obsah jen tak. Takže nakonec vyšlo ono DLC. Doufám, že za férovou cenu.“

Pokud se o nezávislém hitu chcete dozvědět víc, můžete si pod odkazem výše přečíst, jak se nad ním rozplývá značná část redakce. Vampire Survivors pořídíte kupříkladu na Steamu, kde je momentálně ve slevě a vyjde vás místo směšných pěti eur na ještě směšnější čtyři. Zmiňované DLC Legacy of the Moonspell, které do hry přidává třináct zbraní, osm postav a novou mapu, pak můžete koupit prosím pěkně za euro osmdesát. Taky ve slevě. Ze dvou eur. Hru najdete taky v předplatném Xbox Game Pass či na mobilech, kde je zcela zdarma.

Směle do toho. Neodpustím si ale varování: Pokud jste už tak s časem na štíru, možná radši zkuste nikotin. Je méně návykový než tohle.