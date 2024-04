Hráči si pod záštitou cen BAFTA zvolili nejikoničtější herní postavu všech dob

7. 4. 2024 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Již 11. dubna dojde k udělení prestižních cen BAFTA v odvětví videoher, ale pořadatelé ještě před tím uskutečnili průzkum, jehož cílem bylo vybrat tu nejikoničtější videoherní postavu všech dob.

Dotazník vyplnily přes 4 tisíce hráčů, díky nimž si první místo uzmula – dle mého dost nepřekvapivě – Lara Croft ze série Tomb Raider, která za dva roky oslaví své třicátiny. Na druhém místě skončil nintendovský Mario a bronzovou příčku si urval nájemný zabiják Agent 47 ze série Hitman.

Níže už si můžete prohlédnout kompletní žebříček, stejně jako si přečíst v celém znění velmi zajímavé komentáře zainteresovaných osob – původní dabérky Lary Shelley Blond, která bude předávat herní ceny na zmíněné ceremonii, vyjádřil se jeden z tvůrců Sackboye, David Smith, i Neil Newbon, který nadaboval Astariona v Baldur’s Gate III.

20 nejikoničtějších herních postav historie:

Vyjádření tvůrců a dabérů:

Shelley Blond, dabérka Lary Croft:

„Při dabování původní hry Tomb Raider jsem netušila, že se z ní stane takový světový fenomén, a netušil to ani Eidos nebo Core Design. Předtím dělali jen hry pro děti a samozřejmě doufali, že budou mít úspěch, ale myslím, že to překonalo veškerá očekávání. Při tvorbě hlasu pro Laru Croft mi stačilo podívat se na hrubé náčrty, které jsem měla před sebou, a vzala jsem na vědomí, že je to ženská postava typu Indiana Jones: Odvážná s vybraným slovníkem. Lara je pro mě velmi výjimečná čistě proto, že pro hráče tolik znamená. Ráda poslouchám příběhy lidí z celého světa, kteří hru hráli a nechali se Larou nasměrovat, aby unikli šikaně nebo aby jim pomohla cítit se silnější, když se chtěli přiznat svým blízkým. A nejkrásnější ze všeho je slyšet, jak jí hráči hrávali se svými rodiči, kteří už nejsou mezi námi a můj hlas, hudba ze hry a zvukové efekty jsou zabalené do jejich vzpomínek na milovaného člověka. Je mi ctí, že jsem se na tom pro ně mohl podílet,“ k čemuž ještě dodává vlastní anekdotu: „Když jsem začala chodit se svým manželem, zjistila jsem, že hrál Tomb Raider a bavilo ho poslouchat, jak Lara křičí a říká: ,Ne‘. Teď to samozřejmě musí snášet denně.“

David Smith, spolutvůrce Sackboye:

„Sackboy začínal jako skromná žlutá a magentová hrouda debugové grafiky. Sackboy nikdy neměl mít pohlaví, ale jeho jméno se vžilo. Jeho charakter je ukotvený v chaotické zábavě a kreativitě s dychtivou psí povahou! Kromě toho může být tím, kým chcete, aby byl. Sackboy se chytá věcí pomocí R1, stejně jako Wander ve hře Shadow of the Colossus, a to není náhoda! Hry od Team Ico nám daly velkou jistotu, že ,chytání‘ je vzrušujícím doplňkem k osvědčenému vzorci běhej a skákej.“

Neil Newbon, dabér Astariona nominovaný v letošních BAFTA:

„Hraní Astariona bylo pro mě vrcholem kariéry. Mít možnost strávit s postavou tak dlouhou dobu, spolupracovat s tak úžasnou společností, jako je Larian, a pracovat po boku úžasného scénáristy Stephena Rooneyho, stejně jako úžasných režisérů a štábu Pitstop Productions. Mohl jsem také využít všechny herecké nástroje, které jsem kdy studoval a proniknout neuvěřitelně hluboko do tak všestranné a mnohovrstevnaté postavy, to byla práce snů. Mám pocit, že mě, další herce a všechny v Larianu oslovilo tolik lidí s tím, jak se s příběhem, a tedy i postavami, spojili, takže se cítili viděni a pochopeni. Pro hru, která má takový dopad, je to krásné a hrát roli, která lidi zaujala, je dar. Komunita, kterou kolem hry vytvořilo publikum, podle mě do značné míry reprezentuje ducha pospolitosti a sdílené radosti, což je podstata RPG her. Svědčí to o Swenovi, Larianu, hercích, scenáristech a režisérech. Doufám, že tento odkaz napomůže dalšímu rozvíjení této myšlenky v budoucích hrách.“