Hororová antologie The Dark Pictures se zřejmě vydá do Afghánistánu

2. 11. 2020 14:28 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nejprve druhoválečná loď duchů v Man of Medan, koncem minulého týdne čarodějná historie v Little Hope a příští rok pro změnu američtí vojáci na území (nejspíš) Afghánistánu čelící pradávným démonům. Hororová antologie The Dark Pictures bude příští rok pokračovat svým již třetím dílem, jehož oznámení bylo ukryto přímo do hry The Dark Pictures: Little Hope.

Jde o kratičký teaser prozrazující zasazení hry The Dark Pictures: House of Ashes. Není pochyb o tom, že se i tentokrát (alespoň částečně) podíváme do přítomnosti. Učiníme tak z pozice amerických vojáků, kteří kdesi ve vyprahlé pustině, kterou by mohl být Afghánistán nebo možná Irák, odhalí něco těžko uvěřitelného.

V tamějších jeskyních se podle videa neukrývají pouze dávné sochy ještě dávnějších démonů, ale zřejmě i samotní démoni. Vzhledem k tomu, že jde pouze o teaser na konci hry Little Hope, nemáme s čím víc pracovat. Snad jen s utvrzením, že i tentokrát budeme koukat na tváře skutečných herců. Zatím se představila jen americká herečka, producentka a zpěvačka Ashley Tisdale.

The Dark Pictures: House of Ashes vyjde v příštím roce. Teaser neprozradil podporované platformy, ale obě předchozí hry antologie vyšly na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One. Je otázka, zda i třetí díl počítá s touto generací konzolí, nebo jen novou, nebo oběma.