Homeworld 3 se vrací do vesmíru, známe první detaily o příběhu a herní náplni

11. 12. 2021 14:21 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Skrze Fig crowdfundované pokračování legendární realtimové sci-fi strategie Homeworld nechybělo ve výživném zástupu ukázek během mnohahodinového The Game Awards. Homeworld 3 se dočkal nového traileru se záběry z hraní a informací o tom, co od hry vlastně můžeme očekávat.

Série Homeworld se s třetím díle po planetární odbočce Homeworld: Deserts of Kharak vrací do vesmírného prostoru, kde může útok přijít odkudkoliv. Nejen zleva, zprava, zepředu a zezadu, ale i zeshora a zespoda.

Realtimové bitvy v 3D prostoru budou tentokrát situované do gigantických vraků vesmírných lodí zvaných megalithy, kde si budete muset dávat pozor třeba na částicové bouře či roje asteroidů. Zároveň musíte mít na paměti reálnou trajektorii střel, tedy správně se krýt a využívat line of sight. A ještě nezapomeňte na to, že lodě s vámi jdou kampaní, tedy nesou si šrámy z předchozích bitev.

Příběhová kampaň sleduje galaxii dávno po událostech hry Homeworld 2. Galaxii, která zažívala rozkvět díky zprovoznění sítě hyperprostorových bran. Války se objevovaly, ale zase mizely a vesmír prosperoval.

Jenže pak začalo docházet ke katastrofickým selháním skokových bran a objevila se záhada ohrožující budoucnost celé galaxie. Klíčem k této záhadě je neurovědkyně Karan, ze které se za ta léta stal jen mýtus a modla.

Vedle příběhové kampaně se můžete těšit na roguelike mód pro jednoho nebo dva kooperující hráče a kompetitivní multiplayer s týmový bitvami, módem všech proti všem a duely. Homeworld 3 máme očekávat v posledním čtvrtletí příštího roku na počítačích.