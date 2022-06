Hollow Knight: Silksong ukazuje mrštnou Hornet v ladné akci, bohužel bez data vydání

13. 6. 2022 13:55 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud jste si podobně jako já před pěti lety zamilovali kouzelnou broučí metroidvanii Hollow Knight a od oznámení pokračování s podtitulem Silksong nadšeně očekáváte každý Nintendo Direct s tím, že se snad konečně dozvíme něco víc, určitě jste se včera večer při sledování konference Microsoftu a Bethesdy aspoň maličko zaradovali.

Ano, Silksong se po čase konečně zase ukázal a v gameplay traileru předvedl, jak mrštně se hlavní hrdinka Hornet dokáže vypořádat se svými protivníky. Celé je to pořád moc hezké a lákavé, bohužel ani toto video neobsahuje oznámení termínu vydání. Utěšovat se můžeme snad jen tím, že byl trailer zařazen do segmentu her, které mají vyjít někdy v příštích 12 měsících.

Hollow Knight: Silksong byl původně koncipován jako rozšíření první hry, nakonec ale jeho obsah nabobtnal natolik, že si zaslouží samostatné vydání. Čeká nás zbrusu nový svět, výroba zbraní, pastí a různých nástrojů, plnění questů a souboje s více než 150 novými druhy nepřátel.

Po dohrání základní hry navíc dostaneme takzvaný Silk Soul režim, ve kterém budou ostřílení a zkušení hráči moci otestovat své schopnosti v náročnější obtížnosti. Hra kromě Xboxu míří také na PC, PlayStation a Switch. V den vydání bude k dispozici skrz Game Pass.